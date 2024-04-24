В Германии повысят пенсии из-за инфляции

Правительство Германии одобрило повышение пенсий на 4,57% с лета этого года, что значительно превышает текущий уровень инфляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Повышение пенсий в Германии в значительной степени связано с динамикой заработных плат. Хотя инфляция снизилась за последний год, результаты недавних переговоров по заработной плате в различных секторах отразили требования по ее значительному повышению в связи со значительным ростом стоимости жизни.

Повышение вступит в силу 1 июля. Впервые с 2000 года пенсии в крупнейшей экономике Европы выросли больше, чем годовой уровень инфляции, который в марте составил 2,2%, сообщает DPA.

Прошлогоднее повышение пенсий на 4,39% на западе Германии и на 5,86% на востоке завершило усилия, направленные на выравнивание пенсий в двух частях некогда разделенной страны через более чем 30 лет после воссоединения.

Население Германии составляет 84 миллиона, из них более 21 миллиона – пенсионеры.

Ранее сообщалось, что между тремя партнерами правящей коалиции Германии продолжается спор о сокращении социальных расходов из бюджета.

Перед этим правительственная коалиция Германии опубликовала планы по обеспечению финансирования государственных пенсий в долгосрочной перспективе.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.