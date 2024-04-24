Зеленский: Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии, и мы знаем как

Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинская разведка узнала о плане России по препятствованию Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированному на середину июня.

Об этом он сказал 24 апреля во время встречи с украинскими и иностранными дипломатами, о чем написал в Twitter (X), передает "Европейская правда".

По словам главы государства, разведка Украины имеет "конкретные данные" о том, что Россия "не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше".

"И мы вместе должны этому противодействовать – должны работать в единстве ради справедливого мира", – призвал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и союзники одинаково заинтересованы в привлечении России к ответственности, и именно саммит мира в Швейцарии "дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права".

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.