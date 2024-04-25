Ердоган закликав Німеччину зняти оборонні обмеження щодо Туреччини

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав Німеччину зняти обмеження в оборонній промисловості щодо Туреччини і розпочати спільні проєкти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Виступаючи в середу на спільній пресконференції з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром в президентському комплексі в столиці Анкарі, Ердоган заявив, що Німеччина повинна зняти обмеження на турецьку оборонну промисловість.

Німеччина різко скоротила військовий експорт до Туреччини після того, як остання розпочала антитерористичну операцію проти Робітничої партії Курдистану в Сирії. Анкара також скаржилася на те, що Німеччина блокує придбання Туреччиною винищувачів Eurofighter. Ердоган сказав, що їхні країни повинні зосередитися на спільних виробничих проєктах у майбутньому.

Ердоган також висловив стурбованість діяльністю терористичних угруповань в Європі і заявив, що очікує від німецької влади більших зусиль у боротьбі з тероризмом.

Президент Туреччини також торкнувся питання конфлікту на Близькому Сході, в якому він розійшовся з німецьким президентом. Туреччина неодноразово засуджувала дії Ізраїлю в Газі і заявляла, що ХАМАС є групою опору, на відміну від Німеччини, яка надає Ізраїлю підтримку. "Не можна допустити спроб ізраїльської адміністрації приховати свої звірства, масові вбивства, скоєні в Газі", – сказав Ердоган. Він додав, що Туреччина продовжить активізувати свої зусилля для досягнення припинення вогню в Газі і забезпечення безперебійного надходження гуманітарної допомоги палестинському народу.

Зі свого боку Штайнмаєр заявив, що турецько-німецькі відносини мають довгу історію, зазначивши, що в Німеччині проживає 3 мільйони турків. Він сказав, що Німеччина і Туреччина переживають важкі економічні часи і їм необхідно зміцнювати свої зв'язки. Він сказав, що обидві країни незамінні одна для одної.

Штайнмаєр прибув до Туреччини в понеділок, і його першою зупинкою був Стамбул – незвичний графік для президента, який відвідує країну з візитом і традиційно зустрічається спочатку з главою держави.

Повідомлялося, що Штайнмаєр прибув із візитом до Туреччини, привізши з собою м'ясо вагою 60 кілограмів для турецького дьонер-кебаба.

Нагадаємо, 20 квітня Ердоган провів зустріч у Стамбулі з головою політбюро угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханією.