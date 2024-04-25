Эрдоган призвал Германию снять оборонные ограничения c Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Германию снять ограничения в оборонной промышленности в отношении Турции и начать совместные проекты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Выступая в среду на совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в президентском комплексе в столице Анкаре, Эрдоган заявил, что Германия должна снять ограничения на турецкую оборонную промышленность.

Германия резко сократила военный экспорт в Турцию после того, как последняя начала антитеррористическую операцию против Рабочей партии Курдистана в Сирии. Анкара также жаловалась на то, что Германия блокирует приобретение Турцией истребителей Eurofighter. Эрдоган сказал, что их страны должны сосредоточиться на совместных производственных проектах в будущем.

Эрдоган также выразил обеспокоенность деятельностью террористических группировок в Европе и заявил, что ожидает от немецких властей больших усилий в борьбе с терроризмом.

Президент Турции также затронул вопрос конфликта на Ближнем Востоке, в котором он разошелся с немецким президентом. Турция неоднократно осуждала действия Израиля в Газе и заявляла, что ХАМАС является группой сопротивления, в отличие от Германии, которая оказывает Израилю поддержку. "Нельзя допустить попыток израильской администрации скрыть свои зверства, массовые убийства, совершенные в Газе", – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция продолжит активизировать свои усилия для достижения прекращения огня в Газе и обеспечения бесперебойного поступления гуманитарной помощи палестинскому народу.

Со своей стороны Штайнмайер заявил, что турецко-германские отношения имеют долгую историю, отметив, что в Германии проживает 3 миллиона турок. Он сказал, что Германия и Турция переживают трудные экономические времена и им необходимо укреплять свои связи. Он сказал, что обе страны незаменимы друг для друга.

Штайнмайер прибыл в Турцию в понедельник, и его первой остановкой был Стамбул – необычный график для президента, который посещает страну с визитом и традиционно встречается сначала с главой государства.

Сообщалось, что Штайнмайер прибыл с визитом в Турцию, привезя с собой мясо весом 60 килограммов для турецкого дёнер-кебаба.

Напомним, 20 апреля Эрдоган провел встречу в Стамбуле с председателем политбюро группировки ХАМАС Исмаилом Ханией.