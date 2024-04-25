СМИ: Во Франции задержали подростка, который мог готовить теракт на Олимпиаде

Во Франции арестовали 16-летнего подростка, который мог готовить теракт во время летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом стало известно телеканалу BMFTV, сообщает "Европейская правда".

Расследованием дела занимается Национальная антитеррористическая прокуратура.

Подростка арестовали после того, как он в социальных сетях написал, что намерен сделать пояс со взрывчаткой, чтобы "умереть как мученик" во время Олимпиады.

Близкий к следствию источник рассказал, что задержанный планировал теракт на стадионе "Дефанс".

Сейчас он находится под стражей в полиции, где хотят выяснить, был ли план совершения террористического акта реальностью, и если да, то был бы он успешно реализован или нет. Расследование поручено Генеральному управлению внутренней безопасности.

По информации телеканала, подросток сказал, что "хочет умереть мученической смертью во имя исламского халифата".

Парня арестовали в доме его родителей. Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон и различные записи, в которых говорилось о преданности "Исламскому государству".

Задержанный подросток сейчас находится под стражей, пока правоохранители проверяют, реальными ли были его угрозы.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.