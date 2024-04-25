Германия и Франция подпишут соглашение о совместной разработке нового танка

Германия и Франция в пятницу подпишут соглашение о совместной разработке нового танка MGCS (Main Ground Combat System) на фоне стремлений Европы укрепить свою оборону из-за войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Bloomberg.

Министр обороны Германии Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню сообщили изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в пятницу в Париже они подпишут меморандум о взаимопонимании по проекту.

"Мы совместно разрабатываем систему будущего, ориентированную на то, что нам нужно – от искусственного интеллекта и самых современных сенсорных технологий до возможности беспилотного использования системы в определенных ситуациях", – сказал Писториус.

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В свою очередь Лекорню отметил, что проект MGCS будет учитывать уроки, полученные во время боевых действий в Украине, и гарантировать, что танк будет хорошо взаимодействовать с другими видами вооружений.

Правительства обеих стран также надеются увидеть прогресс в другой важной франко-германской оборонной инновации – Future Combat Air System, которая предусматривает разработку истребителя следующего поколения.

Ранее Лекорню и Писториус сообщили о договоренности по распределению нагрузки на промышленность в производстве нового поколения танков MGCS, которые в будущем должны заменить французские Leclerc и немецкие Leopard.

Перед этим федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство не отказывается от совместных проектов создания истребителя FCAS с Францией и Испанией, а также танка MGCS – с Францией.

Франция, Германия и Испания в 2022 году достигли договоренности о начале следующего этапа разработки нового истребителя, который получил название FCAS, крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро.

Также СМИ информировали, что Германия совместно с Италией, Швецией и Испанией планирует построить новый боевой танк под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall.