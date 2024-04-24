Під парламентом Грузії знову протестують проти закону про "іноагентів"

У Тбілісі біля парламенту Грузії знову зібралася акція протесту проти проєкту закону "про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Протестувальники – кількасот осіб – зібралися перед парламентом, а потім вирішили перекрити проїзну частину проспекту Руставелі, попри попередження поліції. Правоохоронці не перешкоджали їм. Учасники акції – переважно студенти.

Раніше в МВС закликали учасників протестів не перекривати дороги під час акцій, пообіцявши "законні заходи" проти тих, хто не дослухається до попередження.

Щоденні мітинги у Тбілісі проходять з 15 квітня. З 18 квітня головною рушійною силою є студенти, які приходять з протестами під різні державні установи і планують робити це до відкликання проєкту.

Як відомо, після повернення владою на розгляд скандального проєкту "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про іноагентів, у Грузії проходять численні протести.

Президентка Грузії обіцяє ветувати закон, але парламент зможе подолати її вето.

На Заході жорстко критикують проєкт та наголошують, що він несумісний із західним курсом Грузії та її євроінтеграційними прагненнями.

Грузинська влада називає критику безпідставною, прем'єр-міністр заявив, що закон все одно ухвалять.

Також керівна партія "Грузинська мрія" запросила своїх прихильників на мітинг "проти революції і пропаганди ЛГБТ" наступного понеділка, у переддень розгляду проєкту у другому читанні.

Детально про те, чому грузинська влада йде на розрив із Заходом – у відеоблозі "ЄвроПравди".