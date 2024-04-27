Посол Матернова: Верите или нет, при вступлении Польши ЕС беспокоили польские сантехники

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова провела параллели между процессами вступления в Европейский Союз стран Восточной Европы и Украины, отметив, что в свое время польские сантехники и дальнобойщики когда-то беспокоили старших членов Евросоюза.

Об этом она рассказала в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

Посол комментировала протесты польских фермеров и перевозчиков, а также трудности, которые могут возникнуть, в частности, в ходе переговоров с ЕС об огромном агросекторе Украины.

"Позвольте мне углубиться в прошлое и вспомнить то время, когда моя страна, Словакия, а также Польша и другие страны, такие как Венгрия, пытались присоединиться к Европейскому Союзу... Этому также предшествовало множество протекционистских вызовов и чувств со стороны старых стран-членов", – сказала Матернова.

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"Они беспокоились о дальнобойщиках, их беспокоили, верите или нет, польские сантехники, было ощущение, что рынок ЕС будет разбалансирован многими меньшими странами, хотя та же Польша – это большая страна", – добавила посол.

Она убеждена, что подобные проблемы будут и особенностью всего процесса вступления Украины и придется вносить коррективы.

"Украина – большая страна, она имеет конкурентоспособную промышленность, и сельское хозяйство, безусловно, является конкурентоспособной отраслью. Поэтому, когда началось полномасштабное вторжение, ЕС в одностороннем порядке открыл свой рынок без каких-либо ограничений для украинской продукции.

И теперь, когда это нужно было продолжить уже на третий год, протекционистские настроения или ощущение того, что нужно защитить местные общины, местных фермеров, стали частью игры", – сказала посол.

Однако, несмотря на это, сейчас существует соглашение о сохранении рынка открытым с некоторыми ограничениями.

"Поэтому я считаю, что это сбалансированный результат. Он все еще сохраняет рынок открытым, но есть определенные защитные механизмы, которые страны могут применять, если будет доказано реальное влияние на местную сельскохозяйственную отрасль", – добавила Матернова.

Посол также убеждена, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Матернова надеется на их начало в конце июня.

Также Матернова считает, что венгерское председательство в Совете Евросоюза во втором полугодии этого года вряд ли окажет негативное влияние на темпы продвижения переговоров с Украиной.