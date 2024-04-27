Финского депутата задержали за стрельбу возле ресторана в Хельсинки

В Финляндии задержали депутата от партии "Истинные финны" Тимо Ворнанена – он выстрелил в землю в центре финской столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на информацию полиции.

Полиция сообщила о задержании, не называя имени Уорнанена в своем прессрелизе. Но информация совпадает с ранее известными деталями о депутате и стрельбе в центре Хельсинки.

По данным полиции, инцидент произошел в 4 утра в пятницу. Находившийся в ресторане Bar Ihku депутат поссорился с коллегами. Ссора была улажена, но за пределами ресторана Ворнанен неожиданно достал малокалиберный пистолет и направил его на людей.

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Уорнанен произвел один выстрел в землю, заставив собравшихся уйти.

По профессии Ворнанен – полицейский. Он также увлекается охотой.

Согласно сообщению полиции, статьи Уголовного кодекса, по которым будет расследоваться инцидент, уточнят в ходе следствия.

Ворнанена освободят из-под стражи после завершения необходимых следственных мер.

Глава "Истинных финнов" Риикка Пурра написала в соцсети Twitter (X), что опубликованная полицией информация о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с депутатом Тимо Уорнаненом, "очень серьезная".

"Помимо уголовных последствий, партия и парламентская фракция будут действовать должным образом", – написала Пурра.

Также сообщили, что публичные выступления Пурра в субботу отменены. Глава "Истинных финнов" должна выступить в Сало и Турку во второй половине дня.

Напомним, во вторник 2 апреля в школе в пригороде Хельсинки произошла стрельба, в результате которой один ребенок погиб. Нападение совершил 12-летний ученик, пострадавшие были его одноклассниками-сверстниками. Следствие выяснило, что мотивом поступка, скорее всего, стала обида за травлю.

Предварительное расследование также установило, что нападение было спланированным.