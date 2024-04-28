В Италии сторонники Муссолини устроили марш в годовщину его казни

В Италии сторонники фашистского диктатора Бенито Муссолини в воскресенье устроили марш с фашистскими приветствиями в 79-ю годовщину его казни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во время марша десятки людей поднимали руки в фашистском приветствии и выкрикивали фашистские лозунги.

AP

Одетые в черное, сторонники неофашизма прошли маршем через город Донго, где Муссолини был арестован и казнен в конце Второй мировой войны, а также в городе Предаппио, на родине диктатора.

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В Донго сторонники неофашизма бросили в Озеро Комо 15 роз в память о министрах и чиновниках из правительства Муссолини, которые были там убиты.

Несколько полицейских фургонов отделяли демонстрантов в Донго от сотен протестующих, которые в это время пели известную партизанскую песню "Bella Ciao".

Ранее австрийская полиция задержала четырех немцев, которые почтили день рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера возле дома, где тот родился.

Перед этим нижняя палата швейцарского парламента одобрила меры, запрещающие использование, публичное ношение или демонстрацию нацистской и расистской символики, которая может разжигать ненависть или насилие.

В декабре прошлого года инициатива была одобрена верхней палатой парламента Швейцарии – Советом кантонов.