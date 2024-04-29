В Парижі призупинився навчальний процес у Сорбонні через пропалестинську акцію

Из-за пропалестинской акции в парижском университете Сорбонна приостановили учебный процесс и экзамены.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Участники акции, которых от нескольких десятков до сотни человек, утром установили во дворе около десятка палаток, плакатов и палестинских флагов, а также заблокировали вход.

Из-за акции отменили пары и экзамены, запланированные на понедельник 29 апреля.

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Около 20 протестующих устроили сидячий процесс и вымазали свои руки красной краской, призывая к прекращению огня.

Léa Mariller / Le Figaro

В прошлую пятницу протест устроили в элитном парижском университете Sciences Po, требуя от учебного заведения осудить операцию Израиля в секторе Газа.

А в центре Берлина полиция демонтировала палаточный городок пропалестинских протестующих, который находился там около двух недель.