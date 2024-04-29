Режим Лукашенко признал "экстремистской" белорусскую редакцию DW, вещатель отреагировал

Министерство внутренних дел Беларуси 29 апреля объявило белорусскую редакцию немецкого иновещания Deutsche Welle "экстремистским формированием", фактически запретив доступ к ее контенту на территории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила сама DW.

Белорусское МВД признало "экстремистским формированием" сотрудников DW, которые создают контент для страницы "DW Беларусь", и запретило их деятельность на территории Беларуси.

Причиной такого решения ведомство назвало якобы организацию подготовки и "совершение посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь, дискредитацию и оскорбление должностных лиц".

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Как объясняют в DW, теперь их контент полностью запрещен в Беларуси, а любое сотрудничество с немецкой медиакомпанией может рассматриваться в стране как уголовное преступление и караться многолетним лишением свободы.

Генеральный директор DW Петер Лимбург "самым решительным образом" осудил решение белорусского МВД и отверг обвинения как "не соответствующие реальной работе нашей белорусской редакции".

"Режим в Беларуси боится независимых СМИ и делает все возможное, чтобы лишить белорусов доступа к свободной информации. Они боятся ответственных граждан, которые самостоятельно формируют мнение о том, что происходит в своей стране, в Европе и в мире", – считает Лимбург.

Напомним, в прошлом году в Беларуси заблокировали несколько украинских СМИ за "дискредитацию" Лукашенко.