FT: ЕС начнет расследование против Facebook и Instagram из-за распространения роспропаганды

Европейская комиссия в ближайшее время намерена объявить о расследовании в отношении соцсетей Facebook и Instagram из-за опасений, что их владелец – компания Meta – не делает достаточно для противодействия дезинформации со стороны России и других стран.

Об этом стало известно газете Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, в ЕС считают модерацию Meta недостаточно эффективной, чтобы остановить широкое распространение политической рекламы, которая рискует подорвать процесс выборов в Европейский парламент в июне этого года.

В то же время, как рассказали FT два источника, Еврокомиссия в своем заявлении не выделит Россию, а лишь упомянет о манипуляциях с информацией со стороны иностранных субъектов.

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Представитель Meta на просьбу прокомментировать информацию заверил, что компания имеет "хорошо отлаженный процесс выявления и уменьшения рисков на своих платформах", и выразил готовность сотрудничать с Еврокомиссией.

В исполнительном органе ЕС отказались от комментариев.

В прошлом месяце Европейская комиссия обращалась к крупным онлайн-платформам , как Facebook, YouTube и TikTok, с просьбой помочь с цифровой безопасностью на грядущих выборах в Европарламент.

Новые меры предлагаются в рамках Акта о цифровых услугах ЕС, который требует от онлайн-платформ оперативно бороться с вредоносным контентом – под угрозой штрафа в размере до 6% глобального оборота компаний.

Кроме того, по данным СМИ, Франция просит ЕС ввести новый режим санкций для борьбы с российской дезинформацией и операциями по влиянию на выборы по всему миру.