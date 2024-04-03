WP: США попереджали РФ про можливий теракт саме у Crocus

Більш ніж за два тижні до того, як стався теракт у передмісті Москви, уряд США повідомив російській стороні, що концертна зала Crocus City Hall є потенційною ціллю для терористів.

Як пише "Європейська правда", про це The Washington Post на умовах анонімності повідомили американські посадовці.

У матеріалі йдеться, що настільки конкретне попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала теракт, що суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти теракту.

Хоча Вашингтон регулярно ділиться інформацією про можливі теракти з іншими країнами за принципом "обов'язку попереджати", зазвичай він не надає інформації про конкретні цілі супротивнику, кажуть співрозмовники видання, адже це загрожує розкрити джерела.

Втім, зазначає The Washington Post, це було зроблено, оскільки дані вказували на потенційну небезпеку для американців, які перебувають у Росії.

За словами джерел видання, Сполучені Штати поділилися інформацією з РФ за день до публічного попередження посольства США у Москві, що можливі теракти.

Як йдеться у публікації, є ознаки того, що російський уряд, принаймні спочатку, серйозно поставився до попередження Вашингтона, яке, за словами одного з американських посадовців, містило інформацію про плани ІДІЛ атакувати синагогу, адже наступного дня після цього ФСБ оголосила, що запобігла нападу "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

Раніше Держдеп США заявив, що РФ цинічно використовує теракт під Москвою, щоб виправдати агресію проти України.

Перед цим координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Атака на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську 22 березня стала найсмертоноснішою в РФ за останні 20 років. Група людей відкрила вогонь з автоматичної зброї по відвідувачах концерту, в результаті чого загинуло щонайменше 144 людини.