WP: США предупреждали РФ о возможном теракте именно в Crocus City Hall

Более чем за две недели до того, как произошел теракт в пригороде Москвы, правительство США сообщило российской стороне, что концертный зал Crocus City Hall является потенциальной целью для террористов.

Как пишет "Европейская правда", об этом The Washington Post на условиях анонимности сообщили американские чиновники.

В материале говорится, что столь конкретное предупреждение подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило теракт, что противоречит утверждению Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить теракт.

Хотя Вашингтон регулярно делится информацией о возможных терактах с другими странами по принципу "обязанности предупреждать", обычно он не предоставляет информации о конкретных целях противнику, говорят собеседники издания, ведь это грозит раскрыть источники.

Впрочем, отмечает The Washington Post, в случае с угрозой теракта в РФ это было сделано, поскольку данные указывали на потенциальную опасность для американцев, находящихся в России.

По словам источников издания, Соединенные Штаты поделились информацией с РФ за день до публичного предупреждения посольства США в Москве, что возможны теракты.

Как говорится в публикации, есть признаки того, что российское правительство, по крайней мере сначала, серьезно отнеслось к предупреждению Вашингтона, которое, по словам одного из американских чиновников, содержало информацию о планах ИГИЛ атаковать синагогу, ведь на следующий день после этого ФСБ объявила, что предотвратила нападение "Исламского государства" на синагогу в Москве.

Ранее Госдеп США заявил, что РФ цинично использует теракт под Москвой, чтобы оправдать агрессию против Украины.

Перед этим координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг утверждения России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Атака на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске 22 марта стала самой смертоносной в РФ за последние 20 лет. Группа людей открыла огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, в результате чего погибли по меньшей мере 144 человека.