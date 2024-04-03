Генсек НАТО: Через затримку в Конгресі США українці змушені економити боєприпаси

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав Конгрес США схвалити додаткову військову допомогу Україні, наголосивши, що затримка з цим рішенням має "реальні наслідки" на полі бою.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг наголосив, що для союзників НАТО "важливо ухвалювати рішення швидше, і це стосується і США".

"США – найбільший союзник і надає найбільше підтримки (Україні. – Ред.). І той факт, що в Конгресі США досі немає домовленості про продовження цієї підтримки, має наслідки. Це одна з причин, чому українці змушені економити артилерійські боєприпаси, чому їм важко протистояти російським силам, які їх переважають і мають надзвичайну військову силу", – додав він.

Генсек НАТО підкреслив, що будь-яка затримка з допомогою Україні "має реальні наслідки на полі бою".

"Я в останні тижні зустрічався із сенаторами, членами Палати представників, і вони мене запевнили, що в Конгресі існує значна більшість на підтримку (допомоги Україні. – Ред.). Тож питання тепер у тому, щоб перетворити цю більшість у голосування й тверде рішення. І сподіваюсь, що це станеться якнайшвидше", – вказав Столтенберг.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.