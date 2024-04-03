Генсек НАТО: Из-за задержки в Конгрессе США украинцы вынуждены экономить боеприпасы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Конгресс США одобрить дополнительную военную помощь Украине, подчеркнув, что задержка с этим решением имеет "реальные последствия" на поле боя.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3 апреля, передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Столтенберг подчеркнул, что для союзников НАТО "важно принимать решения быстрее, и это касается и США".

"США – самый большой союзник и оказывает больше всего поддержки (Украине. – Ред.). И тот факт, что в Конгрессе США до сих пор нет договоренности о продлении этой поддержки, имеет последствия. Это одна из причин, почему украинцы вынуждены экономить артиллерийские боеприпасы, почему им трудно противостоять российским силам, которые их превосходят и имеют чрезвычайную военную силу", – добавил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что любая задержка с помощью Украине "имеет реальные последствия на поле боя".

"Я в последние недели встречался с сенаторами, членами Палаты представителей, и они меня заверили, что в Конгрессе существует значительное большинство в поддержку (помощи Украине. – Ред.). Поэтому вопрос теперь в том, чтобы превратить это большинство в голосование и твердое решение. И надеюсь, что это произойдет как можно быстрее", – указал Столтенберг.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.