Голова МЗС Канади переконана, що США збережуть підтримку України після виборів

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає, що після президентських виборів у США вони все одно продовжать підтримку України.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Жолі наголосила, що "Канада дуже добре знає Сполучені Штати – це наші сусіди й друзі".

"І коли йдеться про Україну, то я переконана, що США знайдуть спосіб продовжувати підтримку України", – додала вона.

Голова канадського МЗС нагадала, що в контексті України Росія користується підтримкою Китаю, "саме тому ми повинні відповідати на ці виклики разом".

Про загрозу підтримки України з боку США говорять у контексті виборів президента, де може перемогти республіканець Дональд Трамп.

Він публічно обіцяв "завершити війну за 24 години", а також просував ідею допомоги Україні в кредит. Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа хоче підштовхувати Україну та Росію до переговорів.

На цьому тлі з'явились повідомлення, що НАТО може перебрати на себе лідерство у форматі підтримки України "Рамштайн", аби той не залежав від імовірного впливу Трампа.