Глава МИД Канады убеждена, что США сохранят поддержку Украины после выборов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает, что после президентских выборов в США они все равно продолжат поддержку Украины.

Об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Жоли подчеркнула, что "Канада очень хорошо знает Соединенные Штаты – это наши соседи и друзья".

"И когда речь идет об Украине, то я убеждена, что США найдут способ продолжать поддержку Украины", – добавила она.

Глава канадского МИД напомнила, что в контексте Украины Россия пользуется поддержкой Китая, "именно поэтому мы должны отвечать на эти вызовы вместе".

Об угрозе поддержки Украины со стороны США говорят в контексте выборов президента, где может победить республиканец Дональд Трамп.

Он публично обещал "завершить войну за 24 часа", а также продвигал идею помощи Украине в кредит. Кроме того, по данным СМИ, администрация Трампа хочет подталкивать Украину и Россию к переговорам.

На этом фоне появились сообщения, что НАТО может взять на себя лидерство в формате поддержки Украины "Рамштайн", чтобы тот не зависел от вероятного влияния Трампа.