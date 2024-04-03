У Німеччині призначили дату початку суду над "райхсбюргерами"

Суд над мережею так званих "райхсбюргерів" – руху, членів якого минулого року звинуватили у підготовці держперевороту, розпочнеться 21 травня у західнонімецькому місті Франкфурт-на-Майні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Судовий процес над підозрюваними у скоєнні злочину триватиме у Франкфурті-на-Майні щонайменше до середини січня 2025 року.

Ще два судові процеси мають відбутися у південних містах – Штутгарті, над членами так званого військового підрозділу руху, та Мюнхені – над рештою підозрюваних членів.

За словами державного прокурора, мережа мала "доступ до величезного арсеналу зброї", зокрема близько 380 одиниць вогнепальної зброї, 350 пристроїв, 500 одиниць іншої зброї та 148 тисяч одиниць боєприпасів.

Мережу, яку нібито очолював князь Генріх XIII – німецький бізнесмен-антисеміт та нащадок колишнього аристократичного роду Ройс, звинувачують у змові з метою насильницького повалення федерального уряду Німеччини.

Рух "райхсбюргерів" не визнає Федеративну Республіку Німеччина, яка утворилася після Другої світової війни, її закони та інститути.

Восени минулого року в Німеччині пройшла серія обшуків у так званих "райхсбюргерів" - руху, членів якого минулого року звинуватили у підготовці держперевороту.

Перед цим проводили масштабні обшуки у підозрюваних в причетності до руху "райхсбюргерів", але за іншими звинуваченнями.

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "райхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.