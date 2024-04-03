В Германии назначили дату начала суда над "райхсбюргерами"

Суд над сетью так называемых "райхсбюргеров" – движения, членов которого в прошлом году обвинили в подготовке госпереворота, начнется 21 мая в западногерманском городе Франкфурт-на-Майне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Судебный процесс над подозреваемыми в совершении преступления продлится во Франкфурте-на-Майне как минимум до середины января 2025 года.

Еще два судебных процесса должны состояться в южных городах – Штутгарте, над членами так называемого военного подразделения движения, и Мюнхене – над остальными подозреваемыми членами.

По словам государственного прокурора, сеть имела "доступ к огромному арсеналу оружия", в частности это около 380 единиц огнестрельного оружия, 500 единиц другого оружия и 148 тысяч единиц боеприпасов.

Сеть, которую якобы возглавлял князь Генрих XIII – немецкий бизнесмен-антисемит и потомок бывшего аристократического рода Ройс, обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения федерального правительства Германии.

Движение "райхсбюргеров" не признает Федеративную республику Германия, которая образовалась после Второй мировой войны, ее законы и институты.

Осенью прошлого года в Германии прошла серия обысков у "райхсбюргеров".

Перед этим проводили масштабные обыски у подозреваемых в причастности к движению "райхсбюргеров", но по другим обвинениям.

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "райхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Подробнее о спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.