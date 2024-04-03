Голова МЗС Естонії сподівається, що нового генсека оберуть до саміту у Вашингтоні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловив сподівання, що члени НАТО зможуть погодити кандидатуру нового генерального секретаря до саміту у Вашингтоні в липні цього року.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Тсахкна нагадав, що Естонія раніше вже публічно підтримала кандидатуру голови уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека Альянсу, й назвав іншого претендента, президента Румунії Клауса Йоганніса, "дуже хорошим кандидатом".

"Я все ж сподіваюсь, що ми знайдемо консенсус до саміту НАТО (у Вашингтоні. – Ред.), аби ми зосередились на темах, а не на особистостях. Тож побачимо. Є сподівання, що ми зможемо вирішити питання генерального секретаря до Вашингтонського саміту", – додав голова естонського МЗС.

Нагадаємо, у вівторок Естонія та Литва заявили, що готові підтримати кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО.

За даними ЗМІ, очільник нідерландського уряду ще має завоювати довіру чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана виступає проти кандидатури Рютте, оскільки нідерландець критикував стан верховенства права в Будапешті.