Глава МИД Эстонии надеется, что нового генсека выберут до саммита в Вашингтоне

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна выразил надежду, что члены НАТО смогут согласовать кандидатуру нового генерального секретаря до саммита в Вашингтоне в июле этого года.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3 апреля, передает с Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Тсахкна напомнил, что Эстония ранее уже публично поддержала кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генсека Альянса, и назвал другого претендента, президента Румынии Клауса Йоханниса, "очень хорошим кандидатом".

"Я все же надеюсь, что мы найдем консенсус до саммита НАТО (в Вашингтоне. – Ред.), чтобы мы сосредоточились на темах, а не на личностях. Так что посмотрим. Есть надежда, что мы сможем решить вопрос генерального секретаря до Вашингтонского саммита", – добавил глава эстонского МИД.

Напомним, во вторник Эстония и Литва заявили, что готовы поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО.

По данным СМИ, глава нидерландского правительства еще должен завоевать доверие четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана выступает против кандидатуры Рютте, поскольку голландец критиковал состояние верховенства права в Венгрии.