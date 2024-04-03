Укр Рус Eng

Европарламент приспустил флаги ЕС и Финляндии из-за стрельбы в школе под Хельсинки

фото
Новости — Среда, 3 апреля 2024, 17:14

У здания Европейского парламента приспустили флаги Финляндии и Евросоюза в связи со стрельбой в школе в городке Вантаа в Финляндии, совершенной 12-летним парнем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в своем Twitter (X) президент Европарламента Роберта Метсола.

Метсола выразила Финляндии соболезнования в связи с событием и отметила, что на флагштоках Европарламента символически приспустили флаги ЕС и Финляндии.

"Трагедия в Вантаа потрясла всех нас... Наши мысли – с пострадавшими и их близкими", – написала она на финском.

Напомним, стрельба в школе в Вантаа произошла утром во вторник, один ребенок погиб и двое получили ранения. Всем участникам событий по 12 лет и все являются финнами, дети учились в шестом классе.

Парень, который стрелял, использовал зарегистрированное оружие близкого родственника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Европарламент инциденты