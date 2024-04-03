У Білому домі прокоментували можливість передачі "Рамштайну" під контроль НАТО

У Білому домі прокоментували пропозиції щодо можливої передачі під егіду НАТО Контактної групи з питань оборони України – формат "Рамштайн".

Як пише "Європейська правда", про це під час телефонного брифінгу заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

За словами Кірбі, США зберігатимуть лідерство в Контактній групі та продовжать високо цінувати внесок кожної країни-учасниці в забезпечення підтримки України.

"Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Контактна група є дуже й дуже ефективною. Ми продовжимо очолювати та скликати її", – зазначив представник Білого дому.

Він також підкреслив, що американське лідерство в Контактній групі з питань оборони України цінується з боку партнерів, і США "отримують чудові відгуки з боку всіх країн, які беруть у цьому участь".

Він вказав, що країни, які беруть участь у засіданнях групи, "об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство".

Кірбі сказав, що НАТО залишається частиною цього процесу від самого початку.

"Єнс Столтенберг був присутній на кожному із засідань, включно з першим. Тож ми, безперечно, цінуємо внесок як самого Альянсу, так і окремих членів Альянсу в Контактній групі. І, звісно, очікуємо, що це триватиме далі", – наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

У межах цієї ініціативи НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї.