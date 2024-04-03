В Белом доме прокомментировали возможность передачи "Рамштайна" под контроль НАТО

В Белом доме прокомментировали предложения о возможной передаче под эгиду НАТО Контактной группы по вопросам обороны Украины – формат "Рамштайн".

Как пишет "Европейская правда", об этом во время телефонного брифинга заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

По словам Кирби, США будут сохранять лидерство в Контактной группе и продолжат высоко ценить вклад каждой страны-участницы в обеспечение поддержки Украины.

"Я не буду спекулировать относительно гипотетических разговоров, которые могут вести или не вести некоторые члены НАТО. Контактная группа является очень и очень эффективной. Мы продолжим возглавлять и созывать ее", – отметил представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что американское лидерство в Контактной группе по вопросам обороны Украины ценится со стороны партнеров, и США "получают замечательные отзывы со стороны всех стран, которые принимают в этом участие".

Он указал, что страны, участвующие в заседаниях группы, "объединило американское лидерство, их удерживает вместе американское лидерство".

Кирби сказал, что НАТО остается частью этого процесса с самого начала.

"Йенс Столтенберг присутствовал на каждом из заседаний, включая первое. Поэтому мы, безусловно, ценим вклад как самого Альянса, так и отдельных членов Альянса в Контактной группе. И, конечно, ожидаем, что это будет продолжаться дальше", – подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Вскоре Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и проходят совместно с украинской стороной.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, который должен пройти в июле.

В рамках этой инициативы НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия.