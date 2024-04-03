Президент Естонії: Не має бути обмежень на допомогу Україні

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що західні країни не мають встановлювати обмеження на допомогу, яку вони надають Україні.

Заяву естонського президента наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Каріс вказав, що Росія "не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і ми не повинні встановлювати обмеження на допомогу, що надається Україні".

"Встановлення обмежень щодо допомоги Україні тільки допоможе Росії в плануванні агресивних ударів", – сказав президент Естонії на зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Каріс також зазначив, що вважає законними українські удари по військових цілях на території РФ.

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України по військових цілях, розташованих у російському тилу – це допомагає сповільнити російську військову машину", – підкреслив він.

Як повідомлялося, у середу Денис Шмигаль прибув з візитом до Естонії.

А напередодні стало відомо, що Естонія висловила зацікавленість в участі у чеській ініціативі, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.