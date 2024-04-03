Президент Эстонии: Не должно быть ограничений на помощь Украине

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что западные страны не должны устанавливать ограничения на помощь, которую они предоставляют Украине.

Заявление эстонского президента приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Карис указал, что Россия "не устанавливает ограничений на агрессию в отношении Украины, поэтому и мы не должны устанавливать ограничения на помощь, предоставляемую Украине".

"Установление ограничений по помощи Украине только поможет России в планировании агрессивных ударов", – сказал президент Эстонии на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Карис также отметил, что считает законными украинские удары по военным целям на территории РФ.

"Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины по военным целям, расположенным в российском тылу – это помогает замедлить российскую военную машину", – подчеркнул он.

Как сообщалось, в среду Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Эстонию.

А накануне стало известно, что Эстония выразила заинтересованность в участии в чешской инициативе, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.