Зеленський і новий прем'єр Португалії домовились почати роботу над безпековою угодою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Український президент привітав Монтенегру з призначенням на посаду і "його особисту принципову позицію щодо підтримки України".

"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7", – зазначив Зеленський.

Також лідери обох країн скоординували майбутні спільні контакти.

Напередодні новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру склав присягу.

Минулого тижня новообраний парламент Португалії після кількох провальних спроб обрати спікера врешті призначив його завдяки угоді між соціал-демократами і соціалістами.

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