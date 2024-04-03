Біля в’язниці на півдні Парижа виявили загадковий тунель

Під час планових робіт, пов’язаних з обслуговуванням електромережі, біля пенінтенціарного закладу на півдні Парижа виявили загадковий тунель.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами джерел у поліці, тунель знайшов працівник енергорозподільчої компанії, який обладнував колодязь для кабелів. Місце робіт знаходиться за близько 450 метрів від в’язниці La Santé.

На місці знайшлися також мішки зі сміттям та ліжко.

Посадовець у 14-му окрузі Парижа, де розташована в’язниця, Гійом Дюран висловив сумніви у тому, що виявлений підкоп міг готуватися для того, щоб організувати втечу із в’язниці.

"У поліції вважають, що його радше будували з метою спростити потрапляння до катакомб", – зазначив він.

Дюран додав, що виявлений фрагмент тунелю буде засипаний.

Французьке France Info наводить також слова директора пенітенціарного закладу. За його словами, 5-метровий тунель "не має ніякого відношення до в’язниці чи спроб втечі".

У 2004 році під цією паризькою в’язницею вже знаходили тунелі. Тоді поліція також схилилася до версії, що це справа рук любителів катакомб.

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