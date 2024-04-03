Возле тюрьмы на юге Парижа обнаружили загадочный тоннель

Во время плановых работ, связанных с обслуживанием электросети, возле пенитенциарного заведения на юге Парижа обнаружили загадочный тоннель.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам источников в полиции, тоннель нашел работник энергораспределительной компании, который оборудовал колодец для кабелей. Место работ находится в около 450 метрах от тюрьмы La Santé.

На месте нашлись также мешки с мусором и кровать.

Чиновник в 14-м округе Парижа, где расположена тюрьма, Гийом Дюран выразил сомнения в том, что обнаруженный подкоп мог готовиться для того, чтобы организовать побег из тюрьмы.

"В полиции считают, что его скорее строили с целью упростить попадание в катакомбы", – отметил он.

Дюран добавил, что обнаруженный фрагмент тоннеля будет засыпан.

Французское France Info приводит также слова директора пенитенциарного учреждения. По его словам, 5-метровый тоннель "не имеет никакого отношения к тюрьме или попыткам побега".

В 2004 году под этой парижской тюрьмой уже находили тоннели. Тогда полиция также склонилась к версии, что это дело рук любителей катакомб.

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