Во Франции продолжается спор о запрете называть "стейками" вегетарианские заменители

Во Франции вскоре должен вступить в силу запрет использовать название "стейк" для таких фабрикатов на растительной основе, производители пытаются обжаловать это решение.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Еще в конце февраля вышел указ о том, что термины "стейк", "эскалоп", "ветчина" и т.д. с 1 мая 2024 года нельзя будет использовать для наименования продуктов на основе вегетарианских заменителей.

Шесть компаний, которые изготавливают такие заменители мясных блюд, подали ходатайство в Государственный совет, которым просят приостановить действие этого решения. Они утверждают, что выполнение этого требования в сжатые сроки будет стоить им слишком дорого и для кого-то может стать вопросом выживания, поскольку они являются небольшими предприятиями.

Кроме того, в компаниях выражают непонимание, как в таком случае понятно назвать свою продукцию.

"Невозможно подобрать более конкретное название, чем "вегетарианский бекон", – отмечает Николас Швейцер, основатель компании La Vie.

В дополнение, компании отмечают, что их конкуренты-производители аналогичных вегетарианских заменителей в других странах не будут подпадать под это требование.

Решение по ходатайству ожидается в начале следующей недели.

Напомним, подобные дискуссии продолжаются во Франции и на уровне ЕС уже не первый год.

Еще в 2020 году европейские фермеры обращались с призывом к Европарламенту запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием вроде "вегетарианских гамбургеров" или "веганской колбасы", по результатам голосования эту инициативу отклонили.