В Латвии зафиксировали землетрясение

Утром во вторник на территории Латвии зафиксировали незначительное землетрясение, которое все равно является достаточно редким событием для страны и региона.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Латвийский центр геологии и метеорологии (LVĜMC) сообщил, что толчки зафиксировала наблюдательная станция неподалеку от Риги в 11:40 30 апреля. Это единственная в стране станция для сейсмологических наблюдений.

По предварительным выводам специалистов, магнитуда толчков составляла менее 3. Землетрясения такой силы не вызывают повреждений и могут оставаться незаметными для людей.

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Сейсмическая активность в Балтии очень незначительна, для региона крайне нетипичны землетрясения магнитудой более 3. Перед этим последнее землетрясение неантропогенного происхождения фиксировали на севере Эстонии в 2022 году, его магнитуда составляла 2.3.

Напомним, в понедельник на Крите произошло землетрясение магнитудой 4,2.

В конце марта землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на юге Греции