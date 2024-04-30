Премьер Испании вернулся на работу после обвинения его супруги в коррупции

Испанский премьер-министр Педро Санчес 30 апреля вернулся к исполнению своих полномочий после многодневного перерыва, который он объявил после сообщений об антикоррупционном расследовании против жены Бегоньи Гомес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Санчес во вторник провел первое заседание испанского правительства после скандала с расследованием в отношении его жены, который вспыхнул в конце прошлой недели.

В интервью радиостанции Cadena Ser перед этим премьер Испании признал, что последние дни для него были тяжелыми. Но он заверил, что полон решимости проработать на посту весь срок и даже больше, "если этого захочет испанский народ".

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На прошлой неделе, напомним, суд Мадрида подтвердил предварительное расследование в отношении Бегоньи Гомес по подозрению в злоупотреблении влиянием и коррупции. Расследование началось в ответ на жалобу неправительственной группы Manos Limpias ("Чистые руки"), которая в прошлом подала ряд безуспешных судебных исков против политиков.

В иске жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время ее работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В Manos Limpias признали, что подали иск на основе недостаточной информации, а прокуратура Мадрида заявила, что требовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

В конце концов, 29 апреля глава правительства Испании объявил, что не будет уходить в отставку благодаря мобилизации его сторонников.

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