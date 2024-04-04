Радник Байдена Салліван відклав закордонний візит через травму

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відклав заплановану поїздку до Саудівської Аравії через травму ребра.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час телефонного брифінгу заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами представника Білого дому, цього тижня Салліван планував відвідати Близький Схід, але поїздку відклали, оскільки він одужує від отриманої тріщини ребра, що "трохи вплинуло на його здатність подорожувати".

"Причиною травми був незначний нещасний випадок. Це не було спричинено кимось та не було наслідком підлого вчинку чи чогось подібного", – зазначив Кірбі.

Він додав, що Салліван планує якнайшвидше повернутися до свого графіку.

Радник президента США з питань національної безпеки планував цього тижня поїхати до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити зокрема нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Ці зусилля з нормалізації відносин призупинили на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС після нападу терористичного угруповання в жовтні минулого року.

Раніше президент США Джо Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець.

Загиблі працівники їхали у двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі також були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.