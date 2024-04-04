Советник Байдена Салливан отложил зарубежный визит из-за травмы

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отложил запланированную поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время телефонного брифинга заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, на этой неделе Салливан планировал посетить Ближний Восток, но поездку отложили, поскольку он выздоравливает от полученной трещины ребра, что "немного повлияло на его способность путешествовать".

"Причиной травмы был незначительный несчастный случай. Это не было вызвано кем-то и не было следствием подлого поступка или чего-то подобного", – отметил Кирби.

Он добавил, что Салливан планирует как можно быстрее вернуться к своему графику.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности планировал на этой неделе поехать в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить в частности нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Эти усилия по нормализации отношений приостановили на фоне войны Израиля с ХАМАС после нападения террористической группировки в октябре прошлого года.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Британии и Польши также были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.