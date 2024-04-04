Глава МИД Эстонии поддерживает передачу Украине систем ПВО, которые Запад не использует

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поддержал предложение Украины передать ей системы противовоздушной обороны, которые западные государства имеют на своем вооружении, но не используют.

Об этом он сказал журналистам во время прибытия в штаб-квартиру НАТО 4 апреля, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Тсахкна отметил, что Украина срочно нуждается в боеприпасах и системах противовоздушной обороны, и их поставки должны быть быстрыми, поскольку в противном случае военная ситуация на поле боя ухудшится.

"У нас есть много систем ПВО, например Patriot, которые мы сами не используем. Но Украина подвергается массивным атакам круглосуточно. Поэтому нам нужно дать Украине эти системы, которые мы не используем, для защиты их людей, гражданской инфраструктуры и также энергетической инфраструктуры", – считает он.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что западные партнеры предоставили Украине недостаточно систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, учитывая масштабы российских ракетных атак.

Он обсудил с польским министром Радославом Сикорским то, как Польша могла бы поспособствовать защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Кроме того, глава МИД Украины говорил об усилении украинской ПВО з министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.