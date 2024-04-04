Голова МЗС Латвії про погрози Лукашенка: Для нас Білорусь більше не є незалежною країною

Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що риторика самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка свідчить про відмову цієї країни від "будь-яких ілюзій незалежності".

Про це він сказав журналістам під час прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі 4 квітня, повідомляє "Європейська правда".

На питання, як Латвія ставиться до погроз Лукашенка стосовно ймовірних військових дій у Сувальському коридорі – вузькій ділянці території між Польщею та Литвою, а – Каріньш сказав, що висловлює "глибокий жаль щодо Білорусі".

"Білорусь, здається, відмовилась від будь-яких ілюзій незалежності. Лукашенко, видається, повністю здав країну Москві. Наші балтійські країни, на жаль, більше не бачать незалежної Білорусі. Ми бачимо Білорусь, яку повністю контролює Росія", – пояснив він.

"Тож риторика, яка виходить із Мінська, є, на мій погляд, риторикою, яка хіба ще більше каламутить воду", – підсумував очільник латвійського МЗС.

Напередодні Лукашенко заявляв, що готує Білорусь до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.

А нещодавно самопроголошений білоруський президент із собакою в руках обговорив можливий напад на Сувальський коридор – розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.