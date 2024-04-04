Розвідка Британії: РФ збільшила кількість атак на Новопавлівському напрямку та не має успіху

Розвідка Великої Британії розповіла, що Росія збільшила кількість атак на Новопавлівському напрямку, де не досягає успіху.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

У відомстві зазначили, що кількість російських атак на південний захід від Донецька (Новопавлівський напрямок) зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що становить 38% від усіх атак по всій лінії фронту.

"Попри ці зусилля Росія не досягла помітних успіхів у цьому районі та продовжує воювати за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне", – йдеться в огляді.

Водночас, зауважують британські аналітики, повідомлення свідчать, що у березні 2024 року по всій лінії фронту кількість російських атак зменшилася на 9% порівняно з лютим 2024 року – з приблизно 2340 до 2120.

Як вказує розвідка, кількість атак РФ на Авдіївському напрямку становила третину від усіх атак у лютому, коли місто перейшло під контроль окупаційних військ, але скоротилася до чверті у березні.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла про невдалі спроби Росії замаскувати свої військові об'єкти, щоб завадити Україні знищити їх.

Перед цим відомство проаналізувало, як санкції порушують постачання ключових компонентів для російської оборонної промисловості.

Також розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.