У Німеччині перевіряють сотні поліцейських через підозру в ультраправих поглядах
У Німеччині проводять розслідування щодо 400 поліцейських, яких підозрюють в ультраправих екстремістських настроях або вірі в теорії змови.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Очікується, що реальна цифра буде значно вищою, оскільки чотири з 16 німецьких земель не надають поточних даних.
Уповноважений уряду у Бундестазі у справах поліції Улі Грьотч заявив, що присутність таких людей становить величезну загрозу.
Зокрема, причетні до руху рейхсбюргерів намагалися завербувати до своїх лав поліцейських.
"Ми живемо в часи, коли праві екстремісти навмисно намагаються дестабілізувати поліцію", – сказав Грьотч.
Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив, що такі люди не вітаються в поліції.
"Поліцейські, які не стоять на позиціях конституції та дотримуються екстремістських поглядів, становлять велику небезпеку для демократії і верховенства права", – сказав Ройль.
Раніше стало відомо, що спецслужби Бельгії ведуть стеження за 650 екстремістами в країні.
Водночас президент Бундесбанку Йоахім Нагель наголосив, що сьогоднішє зростання правого екстремізму в Німеччині становить загрозу для процвітання країни.