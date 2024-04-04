У Німеччині перевіряють сотні поліцейських через підозру в ультраправих поглядах

У Німеччині проводять розслідування щодо 400 поліцейських, яких підозрюють в ультраправих екстремістських настроях або вірі в теорії змови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Очікується, що реальна цифра буде значно вищою, оскільки чотири з 16 німецьких земель не надають поточних даних.

Уповноважений уряду у Бундестазі у справах поліції Улі Грьотч заявив, що присутність таких людей становить величезну загрозу.

Зокрема, причетні до руху рейхсбюргерів намагалися завербувати до своїх лав поліцейських.

"Ми живемо в часи, коли праві екстремісти навмисно намагаються дестабілізувати поліцію", – сказав Грьотч.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив, що такі люди не вітаються в поліції.

"Поліцейські, які не стоять на позиціях конституції та дотримуються екстремістських поглядів, становлять велику небезпеку для демократії і верховенства права", – сказав Ройль.

Раніше стало відомо, що спецслужби Бельгії ведуть стеження за 650 екстремістами в країні.

Водночас президент Бундесбанку Йоахім Нагель наголосив, що сьогоднішє зростання правого екстремізму в Німеччині становить загрозу для процвітання країни.