В Германии проверяют сотни полицейских из-за подозрения в ультраправых взглядах

В Германии проводят расследование в отношении 400 полицейских, которых подозревают в ультраправых экстремистских настроениях или вере в теории заговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ожидается, что реальная цифра будет значительно выше, поскольку четыре из 16 немецких земель не предоставляют текущих данных.

Уполномоченный правительства в Бундестаге по делам полиции Ули Грётч заявил, что присутствие таких людей представляет огромную угрозу.

В частности, причастные к движению рейхсбюргеров пытались завербовать в свои ряды полицейских.

"Мы живем во времена, когда правые экстремисты намеренно пытаются дестабилизировать полицию", – сказал Грётч.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил, что такие люди не приветствуются в полиции.

"Полицейские, которые не стоят на позициях конституции и придерживаются экстремистских взглядов, представляют большую опасность для демократии и верховенства права", – сказал Ройль.

Ранее стало известно, что спецслужбы Бельгии ведут слежку за 650 экстремистами в стране.

В то же время президент Бундесбанка Йоахим Нагель подчеркнул, что сегодняшний рост правого экстремизма в Германии представляет угрозу для процветания страны.