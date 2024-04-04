Кулеба про фонд НАТО в 100 млрд: Ми за, але в нинішній фінансовій моделі шансів – нуль

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна підтримує пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про багаторічний фонд для допомоги Києву в 100 мільярдів євро, але не вірить у її реалізацію "в нинішній фінансовій моделі".

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами після засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі 4 квітня, передає "Європейська правда".

За словами Кулеби, ідея фонду полягає в тому, аби внесок членів Альянсу у військову допомогу України був рівномірно розподілений між ними – оскільки зараз переважна більшість наданої зброї припадає на невелику групу країн НАТО.

Оцінюючи перспективи схвалення такого фонду, міністр нагадав, що НАТО досі не може зібрати 500 мільйонів доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.

"Тобто в нинішній моделі фінансування шансу в цієї ініціативи нуль. Бо вони 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 мільярдів збирати (на рік. – Ред.) у нинішній моделі. Але якщо вдасться вирахувати формулу участі кожного (члена НАТО. – Ред.) в обов'язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", – вважає Кулеба.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.