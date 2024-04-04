Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина поддерживает предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о многолетнем фонде для помощи Киеву в 100 млрд евро, но не верит в его реализацию "в нынешней финансовой модели".

Об этом он сказал во время встречи с журналистами после заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 4 апреля, передает с Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, идея фонда заключается в том, чтобы вклад членов Альянса в военную помощь Украине был равномерно распределен между ними – поскольку сейчас подавляющее большинство предоставленного оружия приходится на небольшую группу стран НАТО.

Оценивая перспективы одобрения такого фонда, министр напомнил, что НАТО до сих пор не может собрать 500 млн долларов в год в рамках Комплексного пакета помощи.

"То есть в нынешней модели финансирования шанса у этой инициативы ноль. Потому что они 500 миллионов не могут собрать, а так им надо будет 20 миллиардов собирать (в год. – Ред.) в нынешней модели. Но если удастся вычислить формулу участия каждого (члена НАТО. – Ред.) в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", – считает Кулеба.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.