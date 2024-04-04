Президент Литви підтримав ідею створення у НАТО фонду військової підтримки України

Президент Литви Гітанас Науседа позитивно оцінює пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга про створення фонду військової підтримки України в розмірі 100 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Науседи, цей фонд стане ще одним інструментом підтримки України, який не обмежить допомогу, що надається країні в інших формах.

"Це насамперед забезпечує таку необхідну солідарність для досягнення колективної угоди про продовження підтримки України, незалежно від політичних віянь і протягів", – зазначив литовський президент.

Він підкреслив, що створення такого фонду не обмежує можливості держав зробити набагато більший внесок у підтримку України.

"Окремі держави й надалі намагатимуться допомогти (Україні. – Ред.) різними способами, як фінансовими, так і іншими", – додав Науседа.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба не вірить у реалізацію ідеї Столтенберга "в нинішній фінансовій моделі".