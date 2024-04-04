Президент Литвы поддержал идею создания в НАТО фонда военной поддержки Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа положительно оценивает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда военной поддержки Украины в размере 100 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Науседы, этот фонд станет еще одним инструментом поддержки Украины, который не ограничит помощь, предоставляемую стране в других формах.

"Это прежде всего обеспечивает столь необходимую солидарность для достижения коллективного соглашения о продолжении поддержки Украины, независимо от политических веяний и сквозняков", – отметил литовский президент.

Он подчеркнул, что создание такого фонда не ограничивает возможности государств сделать гораздо больший вклад в поддержку Украины.

"Отдельные государства и в дальнейшем будут пытаться помочь (Украине. – Ред.) различными способами, как финансовыми, так и другими", – добавил Науседа.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не верит в реализацию идеи Столтенберга "в нынешней финансовой модели".