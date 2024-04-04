У Швеції хочуть бачити Рютте наступним генсеком НАТО

Швеція підтримує кандидатуру нинішнього очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду майбутнього генсека НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві шведського уряду.

Зокрема, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав Рютте "мудрим лідером з великим досвідом".

"У час, що характеризується зростанням невизначеності і погіршенням ситуації у сфері політики безпеки, необхідний сильний НАТО, який через стримування і оборону робить внесок у безпеку усіх членів Альянсу, а також у просування миру і свободи", – зазначив шведський прем'єр.

Своєю чергою міністерка енергетики та промисловості Швеції Ебба Буш зазначила, що Марк Рютте "відомий як надійний лідер, який має широку довіру з півночі на південь".

Міністр ринку праці та інтеграції Йоган Персон підкреслив, що Європа переживає поворотний момент у політиці безпеки.

"Об'єднаний НАТО з сильним керівництвом відіграє центральну роль у протидії викликам і загрозам нашого часу", – підкреслив він.

Як відомо, крім Рютте про наміри боротися за посаду генсека НАТО заявляв президент Румунії Клаус Йоганніс.

Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Напередодні і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща хотіла б бачити на чолі Альянсу генсека, який би представляв Східну Європу.

Нагадаємо, у вівторок Естонія та Литва заявили, що готові підтримати кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО.