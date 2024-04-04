Италия поддерживает кандидатуру Рютте на должность нового генсека НАТО

Италия выразила поддержку кандидатуре главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность нового генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, которого цитирует ANSA, сообщает "Европейская правда".

"Мы говорили вчера о следующем генеральном секретаре и подтвердили нашу позицию, которая заключается в том, что мы поддерживаем кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", – сказал Таяни.

По его словам, подавляющее большинство стран-членов НАТО также поддерживает кандидатуру Рютте.

"Но нам придется подождать ответа Турции, Румынии и Венгрии, которые поддерживают кандидатуру президента Румынии Клауса Йоханниса. Но я надеюсь, что мы сможем договориться", – добавил итальянский министр.

Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие как минимум четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Однако накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша хотела бы видеть во главе Альянса генсека, который бы представлял Восточную Европу.

В четверг свою поддержку кандидатуре Рютте выразила Швеция.