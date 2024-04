Кулеба обговорив з главою МЗС Швеції способи посилити українську ППО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у розмові зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом на полях міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі підняв питання про те, як Швеція могла би допомогти посилити українську ППО.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів за підсумками зустрічі у своєму Twitter (X).

Дмитро Кулеба зазначив, що привітав Швецію з першою її міністерською зустріччю у НАТО як повноправного члена Альянсу та подякував Стокгольму за рішучу підтримку України.

I met with @TobiasBillstrom and congratulated Sweden on joining the Alliance.



I am grateful to Sweden and all Swedes for strongly supporting Ukraine. I thank Tobias for reaffirming that this support will continue and remains a priority.



We discussed ways for Sweden to bolster… pic.twitter.com/VIO3ITC1Td