Кулеба обговорив з главою МЗС Швеції способи посилити українську ППО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у розмові зі шведським колегою Тобіасом Більстрьомом на полях міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі підняв питання про те, як Швеція могла би допомогти посилити українську ППО.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів за підсумками зустрічі у своєму Twitter (X).

Дмитро Кулеба зазначив, що привітав Швецію з першою її міністерською зустріччю у НАТО як повноправного члена Альянсу та подякував Стокгольму за рішучу підтримку України.

I met with @TobiasBillstrom and congratulated Sweden on joining the Alliance.



I am grateful to Sweden and all Swedes for strongly supporting Ukraine. I thank Tobias for reaffirming that this support will continue and remains a priority.



We discussed ways for Sweden to bolster… pic.twitter.com/VIO3ITC1Td April 4, 2024

"Дякую Тобіасу за підтвердження того, що ця підтримка триватиме і залишається пріоритетом. Ми обговорили, як Швеція могла би підсилити спроможності України захищати своє небо від російського ракетного терору. Стримуючи російську агресію, Україна забезпечує мир у Європі", – зазначив міністр закордонних справ України.

Питання про посилення української ППО було ключовою темою багатьох зустрічей. Серед іншого, за словами Кулеби, Німеччина як головуюча країна "коаліції ППО" у форматі "Рамштайн" почне негайно шукати по всьому світу системи Patriot для України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що деякі члени Альянсу пообіцяли пошукати у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України.

У середу в розмові Кулеби з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським говорили про те, як Варшава могла би посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити власний повітряний простір від російських ракет.