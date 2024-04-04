Кулеба обсудил с главой МИД Швеции способы усилить украинскую ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе поднял вопрос о том, как Швеция могла бы помочь усилить украинскую ПВО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал по итогам встречи в своем Twitter (X).

Дмитрий Кулеба отметил, что поздравил Швецию с первой ее министерской встречей в НАТО в роли полноправного члена Альянса и поблагодарил Стокгольм за решительную поддержку Украины.

I met with @TobiasBillstrom and congratulated Sweden on joining the Alliance.



I am grateful to Sweden and all Swedes for strongly supporting Ukraine. I thank Tobias for reaffirming that this support will continue and remains a priority.



We discussed ways for Sweden to bolster… pic.twitter.com/VIO3ITC1Td April 4, 2024

"Спасибо Тобиасу за подтверждение того, что эта поддержка будет продолжаться и остается приоритетом. Мы обсудили, как Швеция могла бы усилить способности Украины защищать свое небо от российского ракетного террора. Сдерживая российскую агрессию, Украина обеспечивает мир в Европе", – отметил министр иностранных дел Украины.

Вопрос об усилении украинской ПВО был ключевой темой многих встреч. Среди прочего, по словам Кулебы, Германия как председательствующая страна "коалиции ПВО" в формате "Рамштайн" начнет немедленно искать по всему миру системы Patriot для Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что некоторые члены Альянса пообещали поискать в своих запасах дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины.

В среду в разговоре Кулебы с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским говорили о том, как Варшава могла бы помочь защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить собственное воздушное пространство от российских ракет.