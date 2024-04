Кулеба обсудил с главой МИД Швеции способы усилить украинскую ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе поднял вопрос о том, как Швеция могла бы помочь усилить украинскую ПВО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал по итогам встречи в своем Twitter (X).

Дмитрий Кулеба отметил, что поздравил Швецию с первой ее министерской встречей в НАТО в роли полноправного члена Альянса и поблагодарил Стокгольм за решительную поддержку Украины.

I met with @TobiasBillstrom and congratulated Sweden on joining the Alliance.



I am grateful to Sweden and all Swedes for strongly supporting Ukraine. I thank Tobias for reaffirming that this support will continue and remains a priority.



We discussed ways for Sweden to bolster… pic.twitter.com/VIO3ITC1Td