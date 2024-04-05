Reuters: США схвалили передачу Ізраїлю тисяч бомб

Цього тижня Сполучені Штати схвалили передачу Ізраїлю тисяч додаткових бомб, які не доставлять щонайменше до наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на представників адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами неназваного посадовця, передача, яку схвалив Вашингтон, включає одну тисячу бомб MK82 вагою понад 200 кг, а також понад тисячу бомб малого діаметру та запали для бомб MK80.

Співрозмовник агентства зауважив, що боєприпаси передали згідно з дозволами на постачання зброї Ізраїлю, які давно затвердили, і які не передадуть до 2025 року.

Інший посадовець зазначив, що авіаудар Ізраїлю, внаслідок якого в Газі загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець, стався набагато пізніше, ніж сторони узгодили передачу зброї.

Напередодні президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектору Гази буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.

Нагадаємо, Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець, а також громадяни Австралії, Британії та Польщі.

Раніше Reuters повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи варто продавати Ізраїлю озброєння на суму 18 мільярдів доларів, що включає пів сотні літаків F-15.